Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 234'e çıktığını açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişi olduğunu, 61 bin 867 kişinin ise geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

Yardımlar yağmalanıyor

Bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı da aktarıldı.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, dün polis eşliğinde afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz" dedi.

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini aktardı.

Yağmalamaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Donggala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

Yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Donggala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçlar yolda mahsur kaldı.

Ne olmuştu?

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler olmuş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: Reuters, AP News, AA