CERN'de İtalyan fizikçi cinsiyetçi konuşması yüzünden açığa alındı

Pisa Üniversitesinden kıdemli bilim insanı Prof. Alessandro Strumia, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) düzenlediği bir sunum sırasında bazı yorumlar yaptı.

Prof. Strumia, "High Energy Theory and Gender" yani "Yüksek Enerji Teorisi ve Cinsiyet" konulu seminerde "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" dedi. Strumia'nın bu sözü cinsiyetçilik tartışmalarına yol açtı.

İtalyan fizikçinin sunumu "kabul edilemez"

Prof. Strumia'nın sunumda gösterdiği grafiklerde, kadınların erkekler tarafından işe alındığını gösteren birkaç araştırma olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca Strumia, kadın ve erkeklerin kariyerlerinin başında eşit düzeyde olduklarını, ancak daha sonra erkeklerin kadınların önüne geçtiğini savundu.

CERN'den yapılan açıklamada ise İtalyan fizikçinin sunumunun "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Kaynak: BBC