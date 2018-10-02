'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon kilometre yakından geçecek

Ürkütücü görünüşüyle bir kurukafayı andıran gök cismi, üç yıl önce 31 Ekim'de Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmıştı. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'na denk geldiği için "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA)'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gök cismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçecek

TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek.

Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroid" olarak niteliyor.

'Yakın gelecekte Dünya'ya çarpma riski yok'

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gök cisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği belirtiliyor.

Ancak gök bilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

Bu gök cismimin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak yaygın teori, TB145'in buz kütlesinin çoğunu kaybettiği için kuyruğu ve kuyruklu yıldız püskülleri olmayan "ölü bir kuyruklu yıldız" olduğu şeklinde.

Kaynak: BBC