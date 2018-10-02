İngiltere: Anlaşmasız çıkmak, AB'de kalmaktan daha iyi

Avrupa Birliği'ni, ülkesinin bütünlüğüne zarar verecek bir anlaşma imzalamaya zorlamamaları konusunda uyaran İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, anlaşmasız bir çıkışın, AB'de kalmaktan daha iyi olacağını söyledi.

Muhafazakar Parti'nin Birmingham kentinde yapılan konferanstaki konuşmasında Raab şöyle konuştu:

"Eğer AB'den gelen tek teklif İngiltere'nin birliğini tehdit ediyorsa, o zaman AB'den hiçbir anlaşmaya varmadan çıkmaktan başka seçeneğimiz kalmaz. AB, bizi arka kapıdan kilitleyemeye çalışıyor. Anlaşmasız bir çıkış, Birlikte kalmaktan daha iyi. Bu hükümetin ya da herhangi bir İngiliz hükümetinin bir tür ekonomik ambargo tehdidiyle ülkenin çıkarlarına aykırı tek yanlı bir anlaşma imzalamaya zorlanabileceğini düşünmek bile imkansızdır."

Brexit referandumunun sonuçlarına saygı göstermek zorunda olduklarını belirten Raab, "(AB'nin), dar siyasi çıkarları için İngiltere'yi böylesine kaba ve verimsiz bir biçimde cezalandırmaya kalkışacağına inanmak çok zor" dedi.

İş ve ticaret dünyası endişeli

Anlaşmasız Brexit senaryosu özellikle işverenleri her geçen gün daha çok endişelendiriyor çünkü ülkenin en büyük ticaret ortağı yine Avrupa Birliği. Bir anlaşma olacaksa da bunun detaylarına hakim olmayan hükümet iş dünyasına garanti veremiyor.

Boris Johnson ve Theresa May arasında çıkış planı savaşı

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasına alternatif olarak sunduğu "Süper Kanada" planının ardından Başbakan Theresa May kendi planı olan Chequers için partisine birlik çağrısı yapmıştı.

May'in yumuşak Brexit planı Chequers stratejisi bir serbest ticaret anlaşması üzerine kurulu.

May'in tartışmalı Brexit planında neler var?

- İngiltere, tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

- AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

- Parlamento, İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

- İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

- İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken, AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

- Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

- AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

Avrupa Birliği, ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylediği bu plana karşı çıkıyor.

Johnson'ın Süper Kanada teklifi nasıl?

- Tüm ithal ve ihraç ürünlere sıfır gümrük vergisi ve kotası uygulanacak.

- Her iki tarafın ürünlerinin birbirlerinin standartlarını karşıladığını güvence altına almak için düzenlemeler yapılacak.

- Tedarik zincirini işler durumda tutmak için teknolojik çözümler üretilecek.

- Ürünler kadar hizmetleri de güvence altına alan bir anlaşma yapılacak.

Johnson, Brexit müzakerelerindeki en hassas konuların başında gelen Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti fiziki sınırı konusunda ise "ekstra prosedürlerin" sınırdan uzak bir yerde görülebileceğini savundu.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Birlikten çıkma kararı alan İngiltere'de keskin ve sert Brexit isteyenler ile AB ile Gümrük Birliği başta olmak üzere bazı alanlarda derin iş birliğine devam edecek şekilde yumuşak bir Brexit isteyenlerin kavgası devam ediyor.

Kaynak: BBC, ABC News