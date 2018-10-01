İngiltere: Anlaşmasız Brexit'i kaldırabilecek kapasitedeyiz

Pazartesi günü İngiltere Ticaret Odaları Birliği konferansında yaptığı konuşmada, "Anlaşmasız Brexit'i kaldırabilecek kapasitedeyiz" diyen Philip Hammond, "anlaşmasız ayrılık durumunda, vatandaşların daha fazla sağlık hizmeti için biraz daha fazla vergi ödemeyi de kabul etmelerinin gerekebileceğini" söyledi. Brexit referandumu öncesi İngiltere'nin ayrılmasını isteyenler tarafından AB'ye aktarılan bütçenin sağlık harcamalarına ayrılabileceği propagandası yapılmıştı.

İş ve ticaret dünyası endişeli

Anlaşmasız Brexit senaryosu özellikle işverenleri her geçen gün daha çok endişelendiriyor çünkü ülkenin en büyük ticaret ortağı yine Avrupa Birliği. Bir anlaşma olacaksa da bunun detaylarına hakim olmayan hükümet iş dünyasına garanti veremiyor.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasına alternatif olarak sunduğu "Süper Kanada" planının ardından Başbakan Theresa May kendi planı olan Chequers için partisine birlik çağrısı yapmıştı.

May'in yumuşak Brexit planı Chequers stratejisi bir serbest ticaret anlaşması üzerine kurulu.

May'in tartışmalı Brexit planında neler var?

- İngiltere, tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

- AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

- Parlamento, İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

- İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

- İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken, AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

- Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

- AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

Avrupa Birliği, ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylediği bu plana karşı çıkıyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Birlikten çıkma kararı alan İngiltere'de keskin ve sert Brexit isteyenler ile AB ile Gümrük Birliği başta olmak üzere bazı alanlarda derin iş birliğine devam edecek şekilde yumuşak bir Brexit isteyenlerin kavgası devam ediyor.

Kaynak: Euronews, AA