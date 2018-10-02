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İki F-35 uçağı Mart 2019'da teslim edilecek

Amerika Birleşik Devletleri F-35'lerin teslimatını anlaşıldığı şekilde yapacak. Müşterek Taarruz Programı kapsamında iki F-35 uçağı daha mart ayında Türkiye'ye teslim edilecek.

02 Ekim 2018 Salı 05:12





