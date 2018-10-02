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İki F-35 uçağı Mart 2019'da teslim edilecek

Amerika Birleşik Devletleri F-35'lerin teslimatını anlaşıldığı şekilde yapacak. Müşterek Taarruz Programı kapsamında iki F-35 uçağı daha mart ayında Türkiye'ye teslim edilecek.

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İki F-35 uçağı Mart 2019da teslim edilecek

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Winter, Türkiye'nin F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bütçesindeki şarta göre, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunması gerektiğini hatırlatan Koramiral Winter, bunun zamanında gerçekleşeceğini vurguladı. 

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.

Türk pilotlarının Luke Hava Üssü'ndeki F-35 eğitimi de devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber / AA
 

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