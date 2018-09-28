Boris Johnson'dan yeni Brexit planı: Süper Kanada

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Daily Telegraph gazetesi için "Daha iyi bir Brexit planı" başlıklı bir makale kaleme aldı. Johnson makalede, gündemdeki Chequers Planı ile halkın talebinin yerine getirilemediğini belirterek, "yarısı içeride - yarısı dışarıda" yaklaşımı benimsenerek hata yapıldığını savundu.

Johnson ayrıca, mevcut plan için eğer uygulamaya konulursa, "seçmenlerin kandırılmış olacağını" ileri sürdü. Eski Dışişleri Bakanı, "En az Kanada ile AB arasında yakın zamanda varılan" kadar gevşek bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini yazdı:

Chequers Planı isimli stratejiyle, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

Johnson'ın Süper Kanada teklifine göre:

Tüm ithal ve ihraç ürünlere sıfır gümrük vergisi ve kotası uygulanacak,

Her iki tarafın ürünlerinin birbirlerinin standartlarını karşıladığını güvence altına almak için düzenlemeler yapılacak,

Tedarik zincirini işler durumda tutmak için teknolojik çözümler üretilecek,

Ürünler kadar hizmetleri de güvence altına alan bir anlaşma yapılacak,

Brexit müzakerelerindeki en hassas konuların başında gelen Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti fiziki sınırı konusunda ise "ekstra prosedürlerin" sınırdan uzak bir yerde görülebileceğini savundu.

Johnson'ın Brexit çıkışı zamanlaması ile dikkat çekti

Boris Johnson, böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi için İngiltere'nin "zaman kazanmasının" zorunlu olduğunu da söyledi ve geçiş sürecinin 2020 sonrasına uzatılması gerektiğini vurguladı.

Johnson'ın Brexit planı çıkışının Muhafazakar Parti'nin konferansının hemen öncesine gelmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Başbakan Theresa May'in kendi milletvekillerinden Brexit yaklaşımını değiştirmek konusunda baskı görebileceği ifade ediliyor.

Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaşadığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi tartışması sonrası kabineden istifa etmişti.

May'in tartışmalı Brexit planında neler var?

İngiltere tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

Parlamento İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

Avrupa Birliği, ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söylediği bu plana karşı çıkıyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA, BBC