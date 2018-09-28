Yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra denize indi

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle deniz girintisine indi.

BBC'de yer alan habere göre kalkışından kısa süre sonra denize inen uçakta 35 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Batmak üzere olan uçağın etrafında toplanan botların, yolcuların tamamını kurtardığı açıklandı.

Chuuk havalimanı müdürü Jimmy Emilio BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Soruşturmalar yarın başlayacak. Kazada, ufak yaralanmalar dışında, zarar gören olmadı" dedi.

Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA, BBC, Guardian