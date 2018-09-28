Hollanda polisi saldırı hazırlığındaki 7 kişiyi yakaladı

Savcılığa göre, Hollanda'da geniş katılımlı bir etkinliğe saldırı yapmayı ve çok sayıda kişiyi öldürmeyi planlayan zanlılar, ayrıca kalabalık noktalara bomba yüklü araçla saldırı yapmaya da hazırlanıyordu.

Rotterdam'da hakim önüne çıkacak şüphelilerin en genci 21, en yaşlısı ise 34 yaşında.

Gruptan üç kişinin daha önce ülke dışındaki militan bir örgüte katılmaya çalışmaktan gözaltına alındıkları bildiriliyor. Grup lideri 34 yaşında Irak kökenli bir kişi. Bu zanlının ise 2017 yılında DEAŞ'a katılmak istediği gerekçesiyle hüküm giydiği açıklandı.

Zanlıların saldırıda kullanılacak silah, patlayıcı ve diğer malzemelerin teminine hız vermesi ve bu konuda önemli mesafe alması üzerine, polis harakete geçti.

Tutuklanan 7 zanlıdan 3’ünün Arnhem, 2’sinin Rotterdam, diğerlerinin Huissen ve Vlaardingen kentinde ikamet ettikleri öğrenildi. Zanlıların gözaltına alındıkları anda 5 adet silah üzerinde bulunduğu aktarıldı.

Büyük bir terör saldırısı önlendi

Savcılık, operasyon ve gözaltılar sayesinde büyük bir terör saldırısının önlendiğini açıkladı. Savcılık açıklamasında zanlılar için, "terörist grup" ifadesi kullanıldı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, saldırı hazırlığı ile ilgili olarak soruşturmanın selameti için daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Ülkedeki güvenlik tehdit seviyesini en üstün bir altı olan 4 seviyesinde tutmak için ısrar eden Bakan Grapperhaus, "Bu olay, benim kaygılarımı haklı çıkardı. Tehdit seviyesini yüksek tutmalıyız" dedi.

Kaynak: BBC, AA