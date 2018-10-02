Florida Üniversitesinden kiloyla Mars toprağı satışı

Florida Üniversitesinde görevli bir astrofizik ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a yollanan keşif aracı Curiosity'nin topladığı örnekler üzerinden Mars toprağını yeniden modellemeye başladı. Bu simülasyon toprağını kilosu 20 dolardan satmaya başlayacak olan ekip, şimdiden biri yarım ton olmak üzere 30 sipariş aldı.

Amaç Mars toprağında besin yetiştirme

Her şey astrofizik ekibinin Mars'a yollanan keşif aracı Curiosity'nin topladığı örnekleri kullanarak Mars toprağı üzerinde besin yetiştirmeyi sağlayacak araştırmalar yapabilmek için yeni bir simülasyon toprak oluşturmasıyla başladı.

UCF'nin Gezegensel Bilimler Grubu üyesi Fizik Profesörü Dan Britt, Eğer Mars'a gideceksek, yiyecek ve suya ihtiyacımız olacak. Mars'ta besin yetiştirmek için yollar arıyoruz. Bu sebeble benzer topraklar üzerinde testler yapıyoruz" dedi.

UCF'de Dan Britt ile çalışan araştırmacılardan Kevin Cannon, Mars'ta ve asteroitler üzerinde farklı toprak türleri olduğunu açıkladı. Cannon, "Bu teknikle birçok varyasyon üretebiliriz, İhtiyacımız olan minerallerin çoğu, Dünya'da bulunabilir ancak bazılarının elde edilmesi çok zor" diye konuştu.

Mars toprağından yeni bir pazar oluşabilir

Britt ve Cannon, oluşturulan simülasyon toprak için bir pazar olduğuna inanıyor. İkili, Mars toprağını kilosu 20 dolar artı gönderim ücreti üzerinden uzay meraklılarına satmaya başlayacak.

Kaynak: UCF Today, TRT Haber