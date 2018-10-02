Katar Suudi Arabistan'ı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Katar, uzun zamandır diplomatik kriz yaşadığı Suudi Arabistan’ı, Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti.

Katar tarafından merkezi Cenevre’de bulunan DTÖ’ye yapılan başvuruda, Suudi Arabistan’ın “beIN” yayınlarını engellediği ve bu kanalın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği bildirildi.

Katar merkezli beIN medya grubu da Suudi Arabistan'a karşı Dünya Ticaret Örgütünde bir milyar dolarlık uluslararası yatırım tahkimi davası başlattı.

Telif hakları çalındı

Katar Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetimi, Katar’ın sahibi olduğu, dünyanın dört bir yanındaki spor karşılaşmalarını naklen veren “beIN” kanalının telif haklarının çalınması karşısında etkili bir tavır almamakla suçlandı.

Bakanlık ayrıca, "By Out Que" adlı bir bilgisayar korsanı ağının, beIN Sport kanalının medya içeriğini yasa dışı olarak yayınladığını ve şifre çözücüleri korsan ağ aboneliklerine sattığını duyurdu.



Katar Krizi nasıl başladı?

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınladı. Ancak açıklamadan hemen sonra, Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia kanalları resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam ederken, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkeler Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimi ülke içinde yasakladı.

3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-postalarda Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran 2017'de yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi. Katar’a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katıldı.

Kaynak: Al Jazeera, AA