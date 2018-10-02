New York'ta yaklaşık 176 "zombi" rakun öldü

ABD Central Park'ta rakunları etkileyen virüs, hayvanların ölmeden önce zombi gibi davranış göstermelerine neden oluyor.

Virüs nedeniyle en az 176 rakunun öldüğü belirtiliyor.

New York'ta, virüsün yol açtığı hastalığa yakalanan rakunların ölüm oranları yakında daha da artabilir.

Virüsün insanları etkileyip etkilemediği bilinmiyor

Yetkililer, virüsün köpekleri de etkileyebileceğini fakat insanlara zarar verip vermediğinin bilinmediğini belirtti.

Yetkililer, hastalığa sahip olarak bulunan tüm hayvanların insana yakışır bir şekilde ötenazi edildiğini söyledi.

Zombi rakunlar garip davranışlar gösteriyor

Virüsten etkilenen rakunlar garip davranışlar göstermeleri nedeniyle "zombi"olarak nitelendiriliyor.

Şaşkın görünen zombi rakunlar, koordinasyonlarını ve bilinçlerini kaybediyor, sonrasında ise ölüyorlar.

Virüs şehirdeki diğer alanlara yayılabilir

New York Şehir Parkları Departmanı, virüsten en son etkilenen rakunların bir köpek parkında ve bir çocuk parkı alanında bulunduklarını bildirdi.

Hastalığın Manhattan'da bulunan Central Park'tan, şehirdeki diğer alanlara doğru yayılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Independent