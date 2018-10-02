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Japonya'da Trami tayfunu 4 can aldı

Japonya'yı pazar günü etkisi altına alan Trami tayfununda ölü sayısı 4'e yükseldi, 200 kişi yaralandı.

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Japonyada Trami tayfunu 4 can aldı

Japonya'da Yamanaşi, Şiga, Kyoto ve Tottori bölgeleri Trami tayfununun etkisi altında.

Yetkililer tayfun nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını belirtti.

1 milyon hane elektriksiz kaldı

Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon haneye elektrik verilemiyor.

Başkent Tokyo'da tren seferlerinin iptal edilmesinin 910 bin kişiyi etkilediği ifade edildi. Öte yandan ülkede çok sayıda uçuş iptal edildi.

4 milyona yakın kişi için tahliye emri verildi

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurmuştu.

Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Trami tayfunu, Japonya
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