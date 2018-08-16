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İsrail'den 'Gazze'deki Hamas yönetimini devirme' tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın otoritesini, bölgede yaşayan halkı harekete geçirerek yıkma tehdidinde bulundu.

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İsrailden Gazzedeki Hamas yönetimini devirme tehdidi

İsrail'in "Maariv" gazetesine konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek için iki seçenek var: Ya birçok askeri kurban vererek Gazze'yi işgal etmek ya da orada bir 'Arap Baharı' havası yaratmak." dedi.

Liberman İsrail'in Hamasla değil Gazze halkıyla iletişime geçmeye önem verdiğine işaret ederek, "Gazzelilerin Hamas'a verdiği desteğin çok alt seviyelere düştüğünü" ileri sürdü.

İsrail'in sahadaki gelişmelere göre hareket ettiğini vurgulayan Liberman, Hamas ile İsrail arasında üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakerelere ilişkin ise herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Liberman, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri "aç bırakmanın" kendi menfaatlerine olmadığını belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında birçok girişim olduğu doğrudur. Ancak biz işleri kendi menfaatlerimize göre yönetiriz. Açıkça söylüyoruz, eğer barış ve sükûnet olursa bundan ilk yararlanacak olan taraf Gazze halkı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Savunma Bakanlığı'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirmesine de tepki gösteren Liberman, şunları kaydetti:

"Bazı siyasiler sloganik konuşmayı seviyor. Her bakan kendi sorumluluk alanıyla ilgilensin. Biz görevlerimizde herhangi kusurda bulunmayız." 

Kaynak: AA

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