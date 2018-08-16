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Fransa Besançon'da sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Fransa'nın doğusundaki Besançon kenti belediyesi, dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sokakta oturmayı ve alkol almayı yasaklayan bir kararı kabul etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:18





