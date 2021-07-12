Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Irak'ta hastane yangını: 64 ölü
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesi’nde, COVID-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürüldü.
64 can kaybı
Hastanede çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
Türkiye'den başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta hastanede çıkan yangında 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler: Irak Koronavirüs Yangın
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