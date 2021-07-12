Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan ekip, insan genlerinde değişiklik içeren tüm çalışmaların bildirilmesi çağrısında bulundu.

Örgütün yayınladığı iki farklı raporda insan genlerinde oynama yapılmasının etik ve güvenli olmayan sonuçlarına dikkat çekildi.

Bu tür araştırmaların DSÖ'nün etik kurulundan geçmesi gerektiği ifade edildi. Ancak bazı bilim insanlarının bu kurala uymadığına değinildi.

Gen çalışmalarına teşvik

DSÖ raporunda, hastalıkları önlemek için yapılan ve gelecek jenerasyonları etkilemeyen gen çalışmaları ise teşvik edildi.

Bu tür tedavilerden yoksul ülkelerin de faydalanması için, zengin ülkelere paylaşımcı olma çağrısı yapıldı.

Çinli bilim adamı hapse girmişti

2018'de Çinli bir bilim insanının gen değişikliği ile dünyaya gelen ikiz bebekleri duyurmasının ardından, DSÖ konuya ilişkin bir uzman grubu oluşturmuştu.

Çinli bilim insanı gen düzenlemesini bebeklerin HIV virüsüne yakalanmaması için yaptığını açıklamıştı. Ancak "yasa dışı tıbbi çalışma" yaptığı için hapis cezasına çarptırılmıştı.

