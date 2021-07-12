Borrell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile dün telefonda konuştuğunu söyledi.

Zarif'in, Jansa'nın dün İranlı muhaliflerin toplantısındaki sözlerinin AB'nin resmi pozisyonu olup olmadığını kendisine sorduğunu belirten Borrell, şunları söyledi:

"Slovenya şu anda AB dönem başkanlığını yürüttüğü için sanırım bir karışıklık oldu. Ben kendisine AB dönem başkanı olsa bile bir üye ülkenin başbakanının kendi görüşlerinin AB'yi temsil etmeyeceğini söyledim. Konu dış politika olduğunda AB adına konuşan kişi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'dir veya bakanlarla muhatap olurken Yüksek Temsilci olarak bendeniz olabilirim. Üye ülkeler uluslararası politika hakkında kendi görüşlerini bildirebilirler."

Borrell, Slovenya Başbakanı Jansa'nın ifadelerinin kesinlikle AB'nin resmi tutumu olmadığını, Jansa'nın da AB adına konuştuğunu, konuşmasının hiçbir yerinde söylemediğini vurguladı.

AB'nin İran politikasının dengeli olduğunu belirten Borrell, gerektiğinde siyasi baskı, gerektiğinde ise iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Jansa'nın ifadeleri İran'ın tepkisine yol açtı

İran yönetiminin "terörist grup" saydığı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün dün Almanya'da düzenlediği bir toplantıya video mesaj gönderen Jansa, "İran yönetiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini" söylemişti.

Başbakan Jansa, İran'da 1988'de "katliam işlendiğini, binlerce siyasi tutuklunun öldürüldüğünü ve bu kişilerin aileleri için adaletin sağlanması gerektiğini" ifade etmişti.

Jansa, 1988'deki idamlarda rolü bulunduğunu iddia ederek İran'da Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi hakkında soruşturma yürütülmesi çağrılarına destek vermişti.

Jansa'nın toplantıya katılımı ve konuşması nedeniyle Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Jansa'nın ifadeleri kınanmıştı.