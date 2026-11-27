Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde ve Ticaret Bakanlığı ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun destekleriyle düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında Türkiye-Yemen İş Forumu, Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel, Yemen'in ekonomik, coğrafi ve doğal kaynakları bakımından önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurgulayarak, "Türk yatırımcıları, iş insanlarını ve sanayicileri Yemen'e davet ediyoruz. Türkiye deneyimi, sanayisi ve teknolojisi ile büyük ve çok gelişmiş bir ülke. Bu, Yemen’in kaynaklarıyla birleştiği zaman ekonomik gerçekliği son derece büyük bir ticari fırsata dönüşebilir, iş olanakları doğabilir ve yeni bir sayfa açılabilir" dedi.

Karabörklü: Karşılıklı yatırım bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, Türkiye-Yemen İş ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, altyapı, gıda işleme, lojistik ve ilaç sanayisinin iki ülke firmaları için iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti. Karabörklü, “Ticaretin yanında karşılıklı yatırım bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bugün Türkiye’de 725 Yemenli şirket, Yemen’de ise 40 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik alanında da Yemen’de edindiğimiz önemli bir tecrübe var. Türk müteahhitleri bugüne kadar Yemen’de toplam değeri 1,5 milyar dolar olan 17 proje üstlenmiştir. Önümüzdeki dönemde Yemen’in kendi kalkınma öncelikleri doğrultusunda Türk ve Yemenli mühendislerin bu tecrübeyi yeni projelere birlikte taşımalarını arzu ediyoruz” dedi.

Eriş: Türkiye ile Yemen arasındaki ticareti büyütmek istiyoruz

DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş, “DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi olarak 2010 yılından bu yana iki ülkenin iş insanlarını bir araya getiriyor, ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Yemen’deki zorlu ekonomik ve insani koşullara rağmen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte Türkiye’de yaşayan Yemenli iş insanlarının kurduğu güçlü iş ağı, ticari ilişkilerimizin canlı kalmasına ve Türkiye’nin Yemen’e ihracatının sürmesine önemli katkı sağlıyor. Türkiye ile Yemen arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 732 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin Yemen’e ihracatı 2025’te 714 milyon dolara, 2026’nın ilk sekiz ayında ise 524 milyon dolara ulaştı. Karşılıklı güvene ve uzun yıllara dayanan iş ilişkilerimizin, ticaret hacmimizi artırmak ve yeni yatırımları hayata geçirmek için güçlü bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Bugünkü iş forumunun ve ikili iş görüşmelerinin, bu fırsatları somut ticaret ve yatırım projelerine dönüştürmek isteyen iş insanlarımız için yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyoruz” dedi.

İş forumunda ayrıca Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Dündar, Türkiye Yemen Forumu (TYG) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bateis Yemen Ankara Büyükelçisi Muhammed Salih Turiq ve Yemen Cumhuriyeti Yemen Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Kontrol Kurumu Genel Müdürü Hadidi Muthanna Al-Mass da yer aldı.