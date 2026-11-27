Helal ekonomisi, küresel ölçekte büyüyen sektörler arasında yer alırken tüketim alışkanlıklarındaki değişim de bu pazara olan ilgiyi artırıyor.

Gıda sektörünün ötesine geçen helal anlayışı; kozmetik, deterjan, parfüm, ilaç, tekstil, ayakkabı, turizm ve sağlık gibi günlük hayatın birçok alanına yayılıyor.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan ÖVÜT, helal kavramının artık yalnızca dinî hassasiyetlerle sınırlı değerlendirilmediğini, sağlıklı, güvenilir, temiz ve kaliteli ürün arayışıyla birlikte daha geniş bir ekonomik ekosisteme dönüştüğünü ifade etti. Helal pazarının büyüklüğüne ilişkin farklı araştırmalarda çeşitli rakamların ortaya konulduğunu belirten ÖVÜT, hesaplamaların kapsamına göre değişebildiğini söyledi. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık dönemde pazardaki büyümenin devam etmesinin beklendiğini kaydeden ÖVÜT, bazı ülkelerde helal belgelendirme şartlarının yaygınlaşmasının da sertifikasyon ihtiyacını artırdığını dile getirdi.

Tüketici artık etiketi sorgulamalı

Türkiye'de Müslüman nüfusun yoğunluğu nedeniyle ürünlerin helal olduğuna yönelik toplumsal bir güven bulunduğunu belirten ÖVÜT, bu durumun zaman zaman tüketicilerin ürün içeriğini yeterince sorgulamamasına yol açabildiğini söyledi. Helal bilincinin son yıllarda derneklerin çalışmaları, belgelendirme faaliyetleri ve Helal Akreditasyon Kurumunun çalışmalarıyla daha görünür hâle geldiğini ifade eden ÖVÜT, tüketicilerin ürünlerin kaynağını ve içeriğini araştırma alışkanlığı kazanmasının önemine işaret etti. Ürün etiketlerinde eksik veya yanıltıcı bilgilendirmelerin tüketiciler açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken ÖVÜT, karşılaştığı bir örneği de paylaştı. İthal bir ürünün Türkçe etiketinde yer almayan bir içeriğin orijinal ambalajında bulunduğunu fark ettiğini anlatan ÖVÜT, konuyu market yönetimine iletmesinin ardından ürünün raflardan kaldırıldığını belirtti. Bu tür örneklerin etiket denetiminin ve tüketici bilincinin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Belgelendirmede güven önemli

Helal sertifikasyonunun tüketici güveni açısından önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayan ÖVÜT, belgelendirme kuruluşlarının tarafsız, titiz ve güvenilir çalışmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ürünlerin yalnızca nihai içeriğinin değil, üretim aşamalarının ve kullanılan ham maddelerin de dikkate alınması gerektiğini belirten ÖVÜT, helal ekonomisinin gelişmesinde denetim mekanizmalarıyla birlikte bilinçli tüketici yaklaşımının belirleyici olacağını ifade etti. ÖVÜT, helal kavramının tüketiciler açısından yalnızca bir logo veya sertifikadan ibaret görülmemesi gerektiğini belirterek ürünün nereden geldiğinin, hangi maddeler kullanılarak üretildiğinin ve üretim sürecinin nasıl gerçekleştiğinin bilinmesinin önemine dikkat çekti.