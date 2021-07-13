Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen hastane yangınıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."