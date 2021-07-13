Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta hastanede çıkan yangında 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen hastane yangınıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Etiketler: Irak Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 09:54
- 09:49
- 09:54
- 09:44
- 09:55
Sıradaki Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz