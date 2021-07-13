FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasında, 27 şüphelinin örgütün sözde asker sorumluları ile ankesör veya büfe hatları üzerinden irtibat kurduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli olmak üzere 6 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.