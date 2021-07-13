Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
6 ilde İstanbul merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasında, 27 şüphelinin örgütün sözde asker sorumluları ile ankesör veya büfe hatları üzerinden irtibat kurduğu belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli olmak üzere 6 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ İstanbul Son Dakika
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