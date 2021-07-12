Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı. Yunanistan'ın bu ayrımcı kararına Türkiye'den tepki geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, TRT Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Galatasaray'ın Yunanistan’da maruz kaldığı muameleyi @trthaber'de değerlendiriyor. https://t.co/GblaQmqYIa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

"İyi niyetli bir davranış değil"

Büyükelçi Özügergin şu şekilde konuştu:

"Böyle bir sorun çıkacağını aklımıza bile getirmedik. Dostluk maçı için gelen bir kafileye yapılanlar ne sportmenliğe ne komşuluğa ne nezakete ne de mantığa göre bu yapılanları bir yere oturtamıyorum. Kafilemizin ilkeli ve vakur bir duruşu oldu. Zaten bir noktadan sonra sorun çözülseydi de uygun olmazdı.

PCR testi ya da aşılama varsa örnekleme usulü rastgele sizi test yapacağız diyebilirler. Fakat bir grup oyuncumuz ve diğer personel zaten geçmiş. Üstelik de hocamıza denk gelmiş test sırası. Hocamız da gayet kendinden emin bir şekilde 'peki' demiş. Test yapılmış.

Sonrasında birkaç kişiye daha geçiş izni vermişler. Sonra hepinize test yapacağız demişler. Bu uygulama böyle değil. Zaten rastgele test yapılmasına hocamız da itiraz etmemiş. Herkesi test yapacağız denilirse bu iyi niyetli bir davranış değil. Başından beri gerek Yunan yetkilileri gerekse başta bakanımız olmak üzere devlet büyüklerimizin haberi oldu. Takımızı burada seyretmek isterdik. Nasip değilmiş."

Sorunun oluşmasından itibaren Yunan makamlarıyla temaslarının olduğunu söyleyen Özügergin, "Herkes topu birbirine attı. Nedense konu biz olunca gereksiz bir gayret içine gördüklerini gözledik. Rasgele yapılan test herkese yapılan bir test değildir. Bunu kafilemize baştan söyleseler, hepinize birden test yapacağız deseler belki hocamız ona göre karar verecek. Ama indikten sonra bile öyle demiyorlar. O zaman kuralı herkese eşit şekilde uygulamak zorundalar.