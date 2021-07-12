Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Dendias ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.
Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.
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