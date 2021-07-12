Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nda yapılan seyahatlerde indirim müjdesi vererek, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

4 saat 14 dakikalık mesafe 2 saat 22 dakika indi

Otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanıyor.

Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı veriyor.

Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yol güvenliği en üst seviyede

Ankara-Niğde Otoyolu dev bir proje olmanın ötesinde, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu, akıllı sistemlerle donatılmış ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Bu sayede yol güvenliği en üst seviyede oluyor.

1,3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik sensörü, meteorolojik ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, değişken mesaj sistemleri ile donatılan otoyolda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı.

Otoyolun bünyesinde 19 köprülü kavşak, 3566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 76 üst geçit köprüsü, 49 köprü, 120 alt geçit, 669 menfez, 2 bakım işletme merkezi, 5 bakım merkezi, 6 servis, 4 park alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunuyor.

Otoyolda, Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları bulunuyor.