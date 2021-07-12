Galatasaray, bugün saat 16:30'da özel uçakla Atina'ya hareket etmişti.

Atina'ya indikten sonra, iki ülke ve iki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda belirli bir koronavirüs süreci oluşturulmuştu.

Galatasaray, Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesine restle karşılık verdi. Galatasaray Futbol Takımı, özel maç için gittiği Atina’dan geri dönme kararı aldı. Yaşanan sürece dair ayrıntıları TRT Spor Muhabiri Erman Gönülşen aktardı.https://t.co/6GFeGIAkcb pic.twitter.com/EtaWJEQuee — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Bu prosedüre göre son 72 saat içinde PCR testi, aşı sertifikaları gibi pek çok kalemi içeren prosedürler vardı.

Galatasaray medya ekibinden gelen bilgilere göre, sarı-kırmızı ekibin bu protokolleri yerine getirmesine rağmen bazı Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmediği ve tüm kafilenin yeniden teste girmesini istediği bildirildi.

Sorunun çözüme kavuşmaması nedeniyle Galatasaray, İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

Bakan Kasapoğlu, Yunanistan'ı kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiacos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.