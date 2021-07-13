Ankara'yı bombalayanlar, sivillere kurşun yağdıranlar. Hain planları uğruna kendilerine direnenleri alıkoyanlar. Hepsi tek tek hesap verdi.

15 Temmuz gecesi ihanete kalkıştığı belirlenen darbeciler tek tek yakalandı. İhanetlerinin hesabını mahkeme salonlarında verdiler. Darbe girişiminin ardından açılan 289 davadan 288'i tamamlandı. Bu davalardan 57'sinin adresi Ankara'ydı.

15 Temmuz darbe girişimi davalarında bin 634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 sanığa müebbet, bin 890 sanığa değişen sürelerde hapis cezası verildi. Yargılama süreci yalnızca bir davada devam ediyor. Karara bağlanan davalardan şimdiye kadar 79'u Yargıtay tarafından onandı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

"Türk yargısı benzeri olmayan bir tavır ortaya koydu"

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Avukat Hüseyin Aydın, şunları kaydetti;

"Türk yargısı darbe davalarında daha önce şahit olmadığımız bir tavır ortaya koymuştur. Çünkü daha önceki darbe girişimi davaları değişik nedenler ile yapılmamıştır. Öncelikle savcılarımız soruşturmaları makul süre içerisinde açtılar ve mahkemelerimiz de bu davaları karara bağladı. Büyük oranda yerel mahkeme aşamaları tamamlandı. Türk yargısı şu mesajı vermiştir. Kim olursanız olun arkanızda kim olursa olsun ben yargıyı işletirim. İlk defa Türk yargısı bir darbe girişiminin faillerini harhangi bir ayrım gözetmeksizin konumu ne olursa olsun soruşturma ve yargılama kabiliyetini göstermiştir. Bu Türk yargı tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası ve hukuk adına onur duyulacak bir duruştur."

Muhafız Alayı Davası'nda karar

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin en yeni karar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'ndan çıktı. Milletin ekranını karartmaya çalışanlar cezasız kalmadı. Aralarında TRT baskını yapanların da olduğu 497 sanıktan 6'sına ağırlaştırılmış müebbet, 32'sine müebbet hapis cezası verildi. 91 sanık "Anayasayı ihlal", 15 kişi "örgüt üyeliği" suçundan hapis cezalarına çarptırıldı.

En önemli davalardan biri de Genelkurmay Çatı Davası'ydı. 20 Haziran 2019'da; darbe girişiminin bir numaralı asker sanığı dönemin YAŞ Üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanık, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Toplam 185 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

FETÖ'cü pilotlara ceza yağdı

O gece darbe girişimin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada da karar 26 Kasım 2020'de açıklandı. Darbe girişimin 4 sivil yöneticisi ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlar da her şehit için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldı.

Darbe girişimi davalarının tamamı artık sona ermek üzere. Yargılama süreci yalnızca bir davada devam ediyor. Çanakkale'deki 5'inci Alay Komutanlığı davasında da yakın zamanda kararın çıkması bekleniyor.