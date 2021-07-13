FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, hainlerin kritik hedeflerinden biri de Atatürk Havalimanıydı. Saatler 23.00'ü gösterildiğinde, darbecilerin kontrolündeki zırhlı araçlar, havalimanına giriş ve çıkışları kapattı.

Havalimanı içinde bulunan Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne gelen darbeciler, hava trafiğini kontrol etmek için 23.35'te kuleye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla millet uyanışa geçti.

Atatürk Havalimanı'nın yolunu kapatan hainler kalabalığın inancı ve dirayeti karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Darbecilerin ateş açmasıyla 2 kişi şehit oldu

Halkın aprona geçtiğini anlatan Hava Trafik Kontrolörü Enver Yavuz, askeri araçlardan halkın üzerine ateş açıldığını söyledi.

Ateşlenen silahlardan onlarca kişi yaralandı. 17 yaşındaki Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez havalimanında şehit oldu.

Direniş sonuç verdi ve özel harekat polisleri darbecileri Hava Trafik Kontrol Kulesinden uzaklaştırarak kontrolü yeniden sağladı.

[FETÖ'den darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'nda toplandı.]

Erdoğan, "sığınak" teklifini reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Marmaris'ten İstanbul'a doğru harekete geçti. Kule çalışanları Erdoğan'ın içinde olduğu ATA uçağının pilotunu uyardı.

ATA uçağı, Türk Hava Yolları resmi kodunu kullanarak hainleri yanılttı, başarıyla Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aprona kadar taşan binlerle buluştu.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti.]

"Sizi sığınağa indirelim teklifi"ni anında reddeden Erdoğan, devlet konuk evinden sık sık dışarı çıkarak meydanların boş bırakılmamasını istedi.

Karargah olarak büyük orta salon kullanıldı. Aile üyeleri de bu sırada yanındaydı.

"Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır"

Darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı yine Atatürk Havalimanı'nda duyuruldu.

Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar, "Tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimizin hiçbir şüphesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır." dedi.

10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

Atatürk Havalimanı'nı işgale yönelik davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43'üne ise müebbet hapis cezası verildi.

Kamera: Edebali Koçdemir