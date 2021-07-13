Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: İçiş]
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatına yönelik bilgi verdi. Metina bölgesinde düzenlenen harekatta 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’yı hava harekatları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EGfAsl7cES
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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