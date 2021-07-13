TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ata sporu yağlı güreşin Türkiye’de en büyük organizasyonu kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne’ye gitti.

Şentop, Ali Gürbüz ve İsmail Koç arasındaki final mücadelesini yerinde izledi.

Birinciye madalyasını takdim etti

Final müsabakasını kazanan Ali Gürbüz'e birincilik madalyasını takdim eden Şentop daha sonra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Trakya Üniversitesi'nin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra birçok alanda sürdürdüğü çalışmaları Ankara’dan takip ettiğini belirten Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sürdürülen faaliyetler hakkında Rektör Tabakoğlu'ndan bilgi aldı.

Tabakoğlu, görüşme sırasında üniversitenin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yaptığı katkılar hakkında bilgi verdi.