Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerin de katıldığı acil bir toplantı düzenlendiği ve bazı kararların alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Zikar Valisi Ahmed Ğani El-Hafaci de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yangının nedenlerini araştırmak için üst düzey bir komitenin oluşturması ve nihai raporun 48 saat içinde sunularak, kamuoyuna duyurulması kararı alındığını söyledi.

Hafaci, toplantıda ayrıca, yangında hayatını kaybedenler için Zikar vilayetinde yas ilan edilmesine ve resmi çalışma saatlerinin salı gününden itibaren 3 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetmişti.