Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 34 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Bolivya'nın güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 34 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
"Buradaki durum çok acı verici"
Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf, "Buradaki durum gerçekten çok acı verici. Ölenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldiler, yaşadıkları gerçekten çok üzücü anlar" dedi.
Otobüsün 150 metreden fazla yüksekten düştüğünü aktaran Assaf, çevredeki hastanelere kaldırılan 10 yaralının içinde durumu ağır olanların bulunduğunu söyledi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Kimlik
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