Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Makarau ve Jankasa bölgelerinde saldırı düzenledi.

Saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde artan şiddet olayları nedeniyle saldırganların anlayacağı dilde yanıt verilmesi gerektiğini söylemiş ve orduya silahlı kişileri "ezme" çağrısında bulunmuştu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.