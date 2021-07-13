Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir 4'üncü dalganın önüne geçmek için alınan tedbirleri, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Delta varyantının giderek yayıldığı Fransa'da önlemler sıkılaştırıldı. Yeni tedbirler kapsamında, Fransa'da aşı sertifikası uygulaması genişletildi.

Aşı sertifikası bazı yerlere girişlerde zorunlu olacak

21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla katılımın olduğu her yerde aşı sertifikası göstermek zorunlu olacak.

Ağustos ayından itibaren ise kafe, restoran, alışveriş merkezlerine girebilmek, tren ve uçaklarda seyahat için sertifika zorunlu olacak.

15 Eylül'den sonra, aşı olmayan sağlık çalışanlarının çalışmalarına izin verilmeyecek ve maaşları ödenmeyecek.

Okullarda ise aşı kampanyası başlatılacak.

"Aşı zorunluluğu gelebilir"

Macron, ayrıca Delta varyantı nedeniyle Fransa'nın salgının güçlü bir dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Özellikle 75 yaş üstüne aşı olmaları çağrısında bulundu.

Vakaların seyrine göre, tüm halka zorunlu aşı uygulamasına da geçebileceklerini duyurdu.

111'den fazla kişi hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte bin 260 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 bini geçti.

Hastanelerde 957'si yoğun bakımda olmak üzere, 7 bin 137 kişinin tedavisi ise sürüyor.