Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın Başbakan Eymen bin Abdurrahman’ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve ülkede COVID-19 pandemi sürecini takip etmekle görevli olan Yüksek Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucu geldiği kaydedildi.

Açıklamada, gece 24:00 ile sabah 04:00 saatleri arasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugünden itibaren 21 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Çin'den 1 milyon 600 bin doz aşı geldi

Başkent Cezayir, Konstaintin, Vahran ve Setif dahil olmak üzere COVID-19 vakalarının en yüksek seyrettiği 14 şehirde uygulanacağı açıklanan kararın, “vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek” amacı çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir yerel medyasına yansıyan haberde, Cezayir Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağının Çin’den getirdiği 1 milyon 600 bin doz CoronaVac aşısıyla ülkedeki Bufarik Hava Üssü’ne iniş yaptığı belirtildi.