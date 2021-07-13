Temmuz yağmurları İngiltere’nin başkenti Londra’yı vurdu.

Sağanak yağışın ardından Londra’nın çeşitli bölgelerinde su baskınları yaşandı.

Metro istasyonunu su bastı

Ani sağanak özellikle Batı ve Güney Londra’da etkili oldu. Sloane Square metro istasyonu sular altında kaldı.

Londra İtfaiyesi sel ile ilgili olarak binden fazla çağrı aldıklarını açıkladı.

Sel nedeniyle yollarda araçlar sular altında kaldı.

Uzmanlar, Londra'ya yaklaşık bir buçuk saatte bir aylık yağmurun yağdığını söyledi.