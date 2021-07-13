Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 03:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de sağanak: Otoyollar ve metro istasyonu sular altında kaldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Sel nedeniyle otoyollar, sokaklar ve metro istasyonları sular altında kaldı.
Temmuz yağmurları İngiltere’nin başkenti Londra’yı vurdu.
Sağanak yağışın ardından Londra’nın çeşitli bölgelerinde su baskınları yaşandı.
Metro istasyonunu su bastı
Ani sağanak özellikle Batı ve Güney Londra’da etkili oldu. Sloane Square metro istasyonu sular altında kaldı.
Londra İtfaiyesi sel ile ilgili olarak binden fazla çağrı aldıklarını açıkladı.
Sel nedeniyle yollarda araçlar sular altında kaldı.
Uzmanlar, Londra'ya yaklaşık bir buçuk saatte bir aylık yağmurun yağdığını söyledi.
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