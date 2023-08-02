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Dünya
AA 02.08.2023 12:24

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 23 kişi öldü

Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, aşırı sıcaklara ilişkin Seul hükümeti tarafından yapılan uyarı en yüksek olan "ciddi" seviyesinde devam ediyor.

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 23 kişi öldü
[Fotoğraf: Getty]

Güney Kore genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklara bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi, bu sayı 2022'deki sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin neredeyse 3 katına denk geliyor.

2019'dan bu yana ilk kez "ciddi" uyarı verildi

Bu arada Seul hükümetinin sıcak hava dalgası nedeniyle verdiği en yüksek uyarısı olan "ciddi" seviyesi devam ediyor.

Ülkede 2019'dan bu yana ilk kez "ciddi" seviyede uyarı verilmişti.

Güney Kore'de 29-30 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurmuştu.

Güney Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasında, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği uyarısında bulunmuştu.

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