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Dünya
TRT Haber 02.08.2023 11:54

Yunan gazeteci Papahristos: Ege Yunan gölü değildir, Türkiye'nin de hakları var

Yunanistan’ın duayen gazetecilerinden Yorgos Papahristos, Türk Yunan ilişkileri hakkında ezber bozan açıklamalar yaptı. "Ege Yunan gölü değildir" dedi. Yunan gazeteci, "Ege'yi bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.

Yunan gazeteci Papahristos: Ege Yunan gölü değildir, Türkiye'nin de hakları var

"Ege Yunan gölü değildir. Türkiye'nin de hakları var, 500 kilometrelik Türk kıyıları aynı denizle yıkanıyor. Ege'yi bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak."

Yunan kamuoyunda tartışma yaratan bu ifadeler, ülkenin kanaat önderi gazetecilerinden biri, Ta Nea gazetesinin editörü, ünlü Yunan gazeteci Yorgos Papahristos'a ait.

Böylece Yunan gazeteci açık bir şekilde Türkiye ile olan kötü ilişkilerden Yunanistan'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Yunanistan için sadece absürt bir hayal

Papahristos, Türk Yunan ilişkilerindeki sorunlar üzerine oldukça net ve samimi ifadeler kullandı.

Hakkaniyet ilkesi gereğince, Ege‘nin batısının Yunanistan’ın, doğusunun ise Türkiye‘nin olduğunu söyledi.

Yunan gazeteci, Bulamaç adası örneğini verdi.

Adanın Türkiye‘den yalnızca dört buçuk kilometre uzaktayken karasularını 12 mile çıkartma iddialarını, "Yunanistan için sadece absürt bir hayal" olarak niteledi.

Papahristos, Türkiye’nin turizm kampanyası 'Turkaegean' projesinin Yunanistan’da bir milli yenilgi olarak görmenin de yanlış olduğunu vurguladı.

Yunan Turizm Bakanlığını projeyi doğru değerlendirmemekle suçladı.

Duayen gazeteci ayrıca çok net bir ifade ortaya attı.

"Ege sadece Yunan değildir ve Ege'nin sadece Yunan olmamasının nedenlerinden biri de tektonik levhaların hareketlerinin onu bu hale getirmesidir" dedi. 

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