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Güncel
AA 02.08.2023 11:50

Kenya, Haiti'ye 1000 kişilik polis kuvveti gönderiyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yaşanan kaos ve şiddet olaylarını durdurmak için Karayip ülkesi Haiti'ye 1000 kişilik polis gücü gönderecek.

Kenya, Haiti'ye 1000 kişilik polis kuvveti gönderiyor
[Fotograf: TRT Haber]

Haitili polislerin eğitimi ve güvenliğin sağlanmasında rol alacak Kenyalı polisler, ülkede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Haiti Başbakanı Ariel Henry ve Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, Kenyalı güçlerin desteğinden memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, Haiti'deki sorunun hızlı bir çözümü olmadığını ancak Haiti halkının sorununu çözmek için sorumluluk hissettiklerini ifade etti.

Öte yandan, Kenya'nın girişimi dünyanın pek çok ülkesinden takdir topladı.

Bahamalar, kurulacak uluslararası güce 150 kişiyle katkı sağlama sözü verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti polisine destek verilmesi gerektiğini belirterek, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve katkı sağlayan tüm ülkelere Haiti Ulusal Polisi'ne destek vermek için çok uluslu bir gücü kurmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin, bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.

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