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İHA 02.08.2023 11:33

Yusufeli Barajı elektrik üretimi için geri sayıma başladı

Artvin'de Çoruh nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı elektrik üretimi için geri sayıma başladı. Barajda su seviyesi 185 metreyi aşarken, bu ay içinde ıslak testlere başlanacak.

Yusufeli Barajı elektrik üretimi için geri sayıma başladı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj su seviyesi 185 metreyi aşarken, elektrik üretimi için geri sayım da başladı. Düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test üretimi planlamaya göre en erken Ağustos ayında yani bu aç içinde gerçekleşecek. Yıl sonu itibariyle ise gerçek anlamda elektrik üretmesi planlanıyor.

Yıllık ekonomiye 4,1 Milyarlık katkı bekleniyor

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

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