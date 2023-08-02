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Dünya
AA 02.08.2023 11:35

Almanya'dan Mısır'a 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın henüz söndürülemedi.

Almanya'dan Mısır'a 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor
[Fotograf: AP]

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın sürüyor.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden geminin, dün gece zincirinden kurtularak Alman karasularına doğru sürüklendiği belirtildi. Durumun tekrar kontrol altına alındığı aktarıldı.

Alabora olma tehlikesine karşı müdahale edilemiyor

25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu gemiye, söndürme suyu kullanılması durumunda alabora olma tehlikesinden dolayı müdahale edilemediği belirtildi.

Geminin alabora olması durumunda suya yakıtın karışacağı ve bu kötü senaryonun büyük bir çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Kargo gemisinin yakınında durumu izleyen 8 kurtarma gemisinin bulunduğu kaydedildi.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

Dünya Denizcilik Örgütü olayın büyük bir çevre felaketine dönmemesi için güvenlik önlemlerini incelerken, çok sayıda çevre örgütü de olayı yakından takip ediyor.

Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı

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Almanya Elektrikli Araç Hollanda Mısır Otomotiv
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