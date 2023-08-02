Pence, hakkında 4 yeni suçlamada bulunulan Trump'ı eleştirdi

The Hill'in haberine göre, Pence, 2020 ABD Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarında Trump'a 4 yeni suçlamada bulunulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Pence, "Bugünkü suçlamalar önemi bir ihtar olmalı. Kendisini Anayasa'nın önüne koyan hiç kimse asla ABD'nin başkanı olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir kişiden daha önemli olduğunu vurgulayan Pence, "Anayasa'mız herhangi bir kişinin kariyerinden daha önemlidir. 6 Ocak'ta Trump, kendisi ve Anayasa arasında bir tercihte bulunmamı istedi. Ben Anayasa'yı seçtim ve her zaman öyle yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Pence, konuya dair daha fazla şeyler söyleyebileceğini ancak bu iddianamenin "6 Ocak hakkında daha fazla konuşma ve daha fazla dikkat dağıtma anlamına geldiğini" belirtti.

Trump'ın adaylığının "Biden'ın milyonları etkileyen feci ekonomik politikalarına ve Hunter ile yolsuzluk iddialarına daha az ilgi gösterilmesi anlamına geldiğine" işaret eden Pence, kendisinin başkanlık ofisinin bütünlüğünü yeniden sağlamaya sözünü verdi.

ABD'yi, halkını veya değerlerini savunmada geri adım atmayacağına dair söz veren Pence, açıklamasında "Bunu Anayasa'ya ve Amerikan halkının karakterine ve ahlakına olan yeminime uygun bir şekilde yapacağım. Ulusumuzu rahatsız eden zorluklara gerçek çözümler getirebilmek için kamusal yaşamda dürüstlük ve nezaket eşiğini yeniden kuracağız." ifadelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama

Eski ABD Başkanı Trump'a, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltildi.

Trump'ın 3 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

Komitede, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edilmişti.

Trump aleyhindeki iddianameler

Dün açıklanan iddianame, Trump aleyhindeki üçüncü ancak en önemli iddianame olarak kayıtlara geçti.

Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump'a, 27 Temmuz'da, yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmesi talimatını verdiği iddiası dahil ilave suçlamalar yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.