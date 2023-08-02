Kanada'da Meta platformlarındaki haber içerikleri kaldırılıyor

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrimiçi Haberler Yasası kapsamında düzenlemeler ülke çapında genişletiliyor.

Meta, teknoloji şirketlerinin haber içeriğini paylaşmak için medya kuruluşlarına ücret ödemelerini zorunlu kılan yasa kapsamında platformlarındaki haber içeriklerini kaldırmaya başladı.

Konuya ilişkin Meta'nın Kanada'daki Kamu Politikası Başkanı Rachel Curran, "Kanada'daki (platformlarımızda) haber mevcudiyetini kalıcı olarak sona erdirme sürecini başlattık." açıklamasını yaptı.

Curran, medya endüstrisine "sağladıkları katkının" Kanada hükümetince fark edilmesini umduklarını belirterek, "Kanada hükümetinin, özgür ve açık internet ilkelerini destekleyen politikalar üretmeyi göz önüne alacağını arzu ediyoruz." dedi.

Yeni uygulamayla Kanadalılar artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında haber içeriklerine erişim sağlayamayacak, yerli ve yabancı medya kuruluşları içerikleri de bu platformlardan engellenecek.

Kanada'daki "Bill C-18" yasası kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içerikleri paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda kalacak.

Söz konusu değişikliklerin Meta platformlarında uygulama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Kanadalıların çoğu Çevrimiçi Haberler Yasası'ndan endişeli

Angus Reid Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre, Kanadalıların çoğunluğu, Çevrimiçi Haberler Yasası dolayısıyla haberlere erişimi kaybetme endişesi yaşıyor.

Araştırmada, Kanadalıların yüzde 61'i, teknoloji şirketlerinin Kanada haber kuruluşlarına içerikleri için ücret ödemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 63'ü de Facebook ve Google gibi tercih ettikleri platformlarda, Kanada haberlerine erişimlerini kaybetme endişesi taşıdıklarını ifade etmişti.