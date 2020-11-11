Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, hükümet binasının camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Muhalefet partisi lideri Gagik Tsarukyan, diğer muhalefet liderleriyle birlikte Dağlık Karabağ’a dair anlaşmayı protesto etmek için Erivan'da bir miting düzenledi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) Tsarukyan'ı gözaltına aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ermenistan medyası eylemlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]