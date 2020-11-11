Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ermenistan'da Karabağ protestoları: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: Reuters]
Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, hükümet binasının camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı.
[Fotoğraf: Reuters]
Muhalefet partisi lideri Gagik Tsarukyan, diğer muhalefet liderleriyle birlikte Dağlık Karabağ’a dair anlaşmayı protesto etmek için Erivan'da bir miting düzenledi.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) Tsarukyan'ı gözaltına aldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ermenistan medyası eylemlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:30
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