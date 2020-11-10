Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül'de başlamıştı.

Geride kalan günler içerisinde 300'e yakın yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamalara göre, Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ara buluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkat çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı" diye konuştu.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Anlaşma maddeleri

Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

1. Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle (bugün) 00.00'dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edildi.

-Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak.

2. Ağdam bölgesi ile Ermenistan’ın elinde olan ve Azerbaycan’a ait olan Kazah bölgesindeki toprakları Azerbaycan tarafına 20 Kasım’a kadar verilecek.

3. Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridorunda 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 özel askeri araçla Rus barış güçleri konuşlandırılacak.

4. Rusya Barış Güçleri, Ermenistan ordusunun çekilmesiyle birlikte bölgeye konuşlandırılacak. Rusya Barış Güçleri, bölgede 5 yıl bulunacak. Tarafların, söz konusu sürenin sona ermesine 6 ay kala bunun uygulanmayacağını bildirmemesi halinde, süre otomatik olarak 5 seneliğine yenilenecek.

5. Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak.

6. Ermenistan 15 Kasım’a kadar Azerbaycan’a Kelbecer bölgesini, 1 Aralık’a kadar Laçin bölgesini geri verecek. Ermenistan, 5 km. genişliğinde Laçin bölgesindeki koridoru kendisine bırakacak. Bu koridor, Şuşa’ya dokunmayacak. Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridorunda rotanın oluşturulmasıyla ilgili plan hazırlayacak. Rusya Barış Güçleri, oluşturulacak rotanın korunması amacıyla yeniden konuşlandırılacak. Azerbaycan, Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak.

7. Yerinden edilmişler ve mülteciler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ'a ve etrafındaki bölgelere dönecek.

8. Esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi yapılacak.

9. Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller kaldırılacak. Ermenistan, vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimini sağlayacak. Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak. Tarafların anlaşmaya varması durumda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında ulaşım iletişimlerinin ağları inşa edilecek.