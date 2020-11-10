Putin, Rusya'nın aşı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Moskova'nın, potansiyel COVID-19 aşılarında iş birliğine hazır olduğunu belirten Putin, virüse karşı Rusya'da üretilen tüm aşıların etkili olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın 3'üncü COVID-19 aşısının yakında tescilleneceğini ifade etti.

Rusya daha önce "Sputnik V" ve "EpiVakKorona" aşılarını tescillemişti.