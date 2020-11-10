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Putin açıkladı: Rusya'nın 3'üncü aşısı yolda
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin 3'üncü COVID-19 aşısının yakında tescilleneceğini açıkladı.
Putin, Rusya'nın aşı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Moskova'nın, potansiyel COVID-19 aşılarında iş birliğine hazır olduğunu belirten Putin, virüse karşı Rusya'da üretilen tüm aşıların etkili olduğunu söyledi.
Putin, Rusya'nın 3'üncü COVID-19 aşısının yakında tescilleneceğini ifade etti.
Rusya daha önce "Sputnik V" ve "EpiVakKorona" aşılarını tescillemişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:00
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