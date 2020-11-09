43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba ise tuzlu su verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.

"Harika bir gün"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" ifadesini kullandı.

Bourla, "Faz 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşı için bu ay sonunda acil kullanım onayı başvurusu yapılacak.