Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşmanın detaylarını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek" dedi.
Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.
İlham Aliyev, anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.
Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı" dedi.
Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu.
Aliyev, "Türkiye, ateşkesi gözetlemede rol alacak" açıklamasını yaptı.
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