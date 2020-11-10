Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00'dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edildi. 9 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.

Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı Laçin koridorunda Rus barış gücü askerleri 5 yıl süreliğine konuşlandırılacak. Bu kapsamda 2 bine yakın Rus askeri bölgeye doğru hareket etti.

Tarafların, söz konusu sürenin sona ermesine 6 ay kala bunun uygulanmayacağını bildirmemesi halinde süre otomatik olarak 5 seneliğine yenilenecek.

Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak.

Ateşkesi gözlemlemek amacıyla barış gücü komuta merkezi oluşturulacak. Merkezde Türk ve Rus askerleri görev yapacak.

Ağdam Azerbaycan'a bırakılacak

Yerinden edilmişler ve mülteciler, Birleşmiş Milletler kontrolünde Dağlık Karabağ'a ve etrafındaki bölgelere dönecek. Esir ve cenazelerin değişimi yapılacak.

Ağdam 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a bırakılacak. Ermeni güçler, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer, 1 Aralık 2020 tarihine kadar Laçin şehrini terk edecek.

Azerbaycan ve Nahçıvan arasında Rus sınır birliklerinin kontrolünde nakliyat sağlanacak.

#SONDAKİKA

-20 Kasım’a kadar Ağdam Azerbaycan’a bırakılacak

-İki ülke askeri unsurları bulundukları noktalarda kalacaklar



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, anlaşmanın detaylarını açıkladı.https://t.co/CtRhr9mGH2 pic.twitter.com/SpROyMYdPI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2020

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’daki krizle ilgili halka seslendi. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" dedi.

"Paşinyan, anlaşmayı Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı"

Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkati çeken Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı" sözlerini kullandı.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı" dedi.

Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili ortak açıklamayı kabul ettiğini duyurdu.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, "Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak" dedi.

Paşinyan: Başka şansım yoktu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklama yaptı.

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak” dedi.

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.