Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayımladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenledi. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan aleyhine sloganlar attı.

[Fotoğraf: Reuters]

Paşinyan: Kişisel eşyalarım çalındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Paşinyan ayrıca, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Bu zor zamanda omuz omuza durmalıyız" ifadesini kullandı.

Meclis başkanı linç edildi

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın, uğradığı saldırı sonucu yaralandığı görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Akan kanı durdurmak zorundayız

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Askeri-siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz. Akan kanı durdurmak zorundayız." ifadeleri kullanıldı.